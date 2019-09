Marquez vince a casa di Rossi: "Avevo una motivazione in più". E alla festa del podio viene fischiato

Non aveva il solito sorriso. Ma appena si è tolto il casco, ha liberato tutta la sua rabbia e la tensione accumulate nel weekend in un urlo feroce. Marc Marquez ha vinto a casa di Valentino Rossi. Lo ha fatto con un sorpasso decisivo all'ultimo giro alla Quercia su Fabio Quartararo dopo esserne stato un'ombra per 27 giri. "Onestamente sapevo che non era necessario vincere, ma dopo le qualifiche ho avuto una motivazione in più. Mi sono chiesto se era necessario provarci considerando l'uscita di scena di Alex Rins e le difficoltà di Andrea Dovizioso e alla fine l'ho fatto. Sapevo che Fabio era molto veloce nel T3, perciò ho attacco prima per poi chiudere tutte le porte. E' molto vincere in Italia ed avere un vantaggio di 83 punti in campionato".

Il francesino ha assaporato il primo successo in MotoGp, ma poi si è dovuto arrendere alla legge del 93: "Ho dato il 110%, è stata una gara difficile - dice il portacolori della Yamaha del team Petronas, al quarto podio stagionale -. Ho fatto una buona gara. E' la prima volta che siamo arrivati vicinissimi ad una vittoria". Maverick Vinales non ha invece replicato la bella prestazione del sabato, chiudendo terzo. "Ho dato del mio meglio, ma non avevo feeling - afferma lo spagnolo -. Non era la mia giornata". Alla festa del podio non sono mancati i fischi verso Marquez, col popolo giallo ad acclamare Valentino Rossi. Il "Dottore" è ormai abbonato al quarto posto. Il pesarese ha faticato più delle aspettative, precedendo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso.

La gara

Scatta bene dalla pole Vinales, seguito da Quartararo, Marquez e Morbidelli. Buono la stacco anche di Dovizioso, ma per evitare il contatto con Rossi perde due posizioni. E' il francese della Yamaha del team Petronas ad infiammare il pubblico di Misano, con un super sorpasso al Curvone sullo spagnolo. Nel giro successivo Vinales subisce l'attacco anche di Marquez al Tramonto, mettendosi all'inseguimento del pilota di Nizza. Dietro il terzetto di testa Rossi guadagna due posizioni ed entra nella top five. Al decimo passaggio Dovizioso riesce a liberarsi di Espargaro con una bella manovra alla prima variante, prendendosi la sesta piazza. La gara scorre senza particolari sussulti fino al giro 16, con l'uscita di scena di Rins alla curva del Rio. Al 18esimo giro Rossi guadagna la quarta posizione su Morbidelli. Per la vittoria tutto si è deciso all'ultimo giro: Quartararo risponde benissimo al primo attacco di Marquez, ma nulla può al secondo affondo alla Quercia. Il 93 vince a casa di Rossi.