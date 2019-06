Milly Carlucci e i vincitori di “Ballando con le Stelle” 2019 ai Campionati Italiani di Danza

Ricco di sorprese il calendario di eventi promosso dalla FIDS per i Campionati Italiani di danza sportiva di Rimini che ogni giorno riserva grandi sorprese. Il 4 luglio dalle ore 16 circa nella Hall principale della Fiera di Rimini per un simbolico taglio del nastro che aprirà ufficialmente i dodicesimi Campionati italiani, ci saranno la conduttrice e autrice tv Milly Carlucci e i campioni dell’edizione di 2019 di “Ballando con le Stelle” Sara Di Vaira e Lasse Matberg. A fare gli onori di casa il presidente dalla FIDS, Michele Barbone che insieme a Marco Borroni, Group Brand Manager IEG, accompagnerà gli ospiti fra i padiglioni della Fiera che saranno già stracolmi di atleti, tifosi e appassionati. La visita di Milly Carlucci sarà anche l’occasione per assistere alla presentazione del suo ultimo libro “La vita è un ballo – Ballando siamo tutti stelle”, edito da RaiLibri. Un viaggio sulla passione per la danza che riesce a ‘rendere più leggero il ritmo del nostro cuore’. (brano estratto dalla sinossi del libro). Al termine della presentazione ci sarà il firmacopie dell’autrice.