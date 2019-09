Misano, il venerdì della Moto3 ad Albert Arenas. in Moto2 guida Fernandez

E' di Albert Arenas il venerdì misanese della Moto3. Il pilota Angel Nieto Team ha dettato il ritmo, precedendo nella combinata Nicolò Antonelli. Consistente l'inizio di Tony Arbolino, quinto. Settimo Romano Fenati davanti al leader del campionato Lorenzo Dalla Porta. Nono il "Mig" di Saludecio Andrea Migno. Fuori per ora dalla top 14, che garantisce l'accesso diretto alla Q2, i portacolori dello Sky Racing Team VR46: Celestino Vietti (19esimo) e Dennis Foggia (24simo).

Elia Bartolini, pilota dello Sky Junior Team VR46, in gara come wild card, ha ottenuto il 29simo tempo. Sia la FP1 che le FP2 hanno visto una serie di cadute, tra le quali quella di Aron Canet, incappato in highside al Tramonto. In Moto2 Augusto Fernandez e Alex Marquez guidano la classifica combinata, precedendo Fabio Di Giannantonio che nel pomeriggio ha migliorato di sei decimi il crono del mattino. Quinto Lorenzo Baldassarri (nonostante la caduta nel finale della FP2) davanti a Luca Marini ed Enea Bastianini. Seguono Nicolo Bulega (decimo), Mattia Pasini; 14esimo Marco Bezzecchi. Quest'ultimo nelle FP2 è caduto, non riuscendo a rientrare in pista.

Foto di Marzio Bondi