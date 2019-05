Mister Petrone senza troppi giri di parole: "E' una partita da vincere e basta"

"Conta solo il risultato. Non interessa come, è una partita da vincere e basta". Mister Mario Petrone non usa troppi giri di parole per presentare la sfida che vale una stagione, il decisivo play-out di ritorno con la Virtus Verona in programma al "Romeo Neri" (fischio d'inizio ore 15). Il tecnico biancorosso è consapevole della situazione e indica la strada ai propri ragazzi. "Dobbiamo ripetere il secondo tempo di domenica, con l'atteggiamento giusto, quello di una squadra che vuole a tutti i costi fare risultato. Abbiamo a disposizione altri 90' per raggiungere l'obiettivo, i ragazzi devono dare tutto quello che hanno, tutto quello che gli è rimasto dentro".

Mister Petrone rafforza il concetto. "Dobbiamo fare la partita, sotto tutti i punti di vista, consapevoli che ci giochiamo la stagione. Per ognuno di noi, giocatori e staff, c'è in palio il futuro, dunque sarà una partita nella partita. L'avversario? Naturalmente lo conosciamo ma è una partita che abbiamo preparata essenzialmente su noi stessi". Nonostante la posta in palio sia altissima in casa biancorossa si guarda positivo. "I ragazzi sono motivati, hanno grande voglia di riscattarsi perchè domenica scorsa abbiamo avuto l'occasione e non l'abbiamo sfruttata. Domenica scenderà in campo il Rimini. Chi partirà dall'inizio, chi entrerà a gara in corso, deve dare e darà tutto. La squadra è in condizione di fare la giusta prestazione, una gara che può salvare la stagione, l'occasione per dimostrare che meritiamo questa categoria".