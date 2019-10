Motegi senza acuti per i piloti romagnoli nella domenica di Marini e Dalla Porta

Niccolò Antonelli dodicesimo nella domenica di Lorenzo Dalla Porta. Il pilota di Cattolica, come da lui stesso annunciato dopo la pole, ha dovuto stringere i denti, non ancora al top della condizione fisica dopo l'infortunio patito a Misano. A Motegi ha vinto Dalla Porta, un autentico colpo in chiave mondiale dopo il doppio zero di Tony Arbolino e Aron Canet. Secondo posto per Albert Arenas davanti a Celestino Vietti, che, col quarto podio in carriera, il terzo stagionale, vede il titolo di Rookie dell’Anno sempre più vicino. Il pilota del team Sky si è preso il terzo posto con un sorpasso nelle ultime curve sul pilota di casa Tatsuki Suzuki. Decimo Andrea Migno.

In Moto2 Luca Marini bissa la vittoria di Buriram, precedendo Tom Luthi e Jorge Martin. Quarto Lorenzo Baldassarri. Solo sesto Alex Marquez, che allunga in classifica mondiale su Augusto Fernandez, ottavo dietro un ottimo Enea Bastianini. Decimo Manzi davanti a Di Giannantonio.