Moto2: al Gp d'Italia tre riminesi nella top ten delle prime libere

Le libere della Moto2 al Mugello portano il nome di Luca Marini. Nel pomeriggio toscano è il pilota dello Sky Racing Team VR46, già veloce in FP1, a mettere a referto il crono riferimento: 1:52.594s. Si accodano Tom Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’ottimo Mattia Pasini (Petronas Sprinta Racing). Quinto tempo per Nicolò Bulega (Sky Racing Team VR46), il miglior rookie della sessione mette a referto anche la velocità di punta più alta della nuova categoria targata Triumph: 300 km/h. Ottava casella dello schieramento virtuale per Enea Bastianini mentre Lorenzo Baldassarri (FLEXBOX HP 40), leader della categoria, soffre le condizioni fisiche non ottime e chiude oltre la top 15. Nelle retrovie Stefano Manzi, 22esimo con la MV Agusta Idealavoro Forward, e Marco Bezzecchi, 26esimo con la Red Bull KTM Tech 3.