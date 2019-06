Moto2, Bastianini ringhia tra le curve del Mugello

Secondo successo di fila per Alex Marquez, che al Mugello fa il bis della vittoria di Le Mans e ripropone con forza la sua candidatura nella lotta per il titolo. Sul traguardo lo spagnolo precede Luca Marini, altro fratello d’arte, al miglior risultato stagionale dopo una gara convincente e un weekend incoraggiante per le sue prospettive. Al vertice della classifica regge sempre Lorenzo Baldassarri, ottimo 4° da 15° in griglia, che nel finale non riesce però a passare Thomas Luthi, il cui spunto sul dritto gli dà la chance di conservare il terzo gradino del podio.

Lotta serrata in vetta del mondiale, con Baldassarri che ha 2 punti di vantaggio su Marquez e 4 su Luthi: premesse di grande spettacolo. Bravo Bastianini, 6° con grinta e bruciato sulla linea del traguardo da Fernandez, mentre Di Giannantonio è 10° dopo essere stato 30° alla prima curva e aver rimontato alla grande, e Pasini chiude 11°. Male Bulega che, dopo la buona sessione di qualifica, perde terreno sopo il semaforo verde per poi cadere a metà gara.