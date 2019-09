Moto2, Bezzecchi e Bulega chiudono la Fp1 nella top ten

Primo verdetto della pista per i piloti di Moto2 impeganti nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini con due centauri di casa, Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega, che chiudono la Fp1 nella top ten. Per il riminese Bezzecchi, sula Ktm ufficiale del team Red Bull KTM Tech 3, il quarto tempo (1'38.881) che lo vede staccato solo di 0.337 milesimi dalla pole virtuale firmata dal giapponese Nagashima. Il riminese è seguito a ruota da Nicolò Bulega (Sky Team Vr46) che nei suoi confronti ha un ritardo di 0.150 milesimi. Fuori dai primi 10, ma con ampi margini di crescita, il secondo riminese Enea Bastianini sulla Kalex dell'Italtrans Racing Team che con 1'39.325 è 11esimo staccato di 0.821 dal primo tempo. In 15esima casella il riccionese Mattia Pasini (Tasca Racing Scuderia Moto2) mentre Stefano Manzi, MV Agusta Temporary Forward, è 20esimo.