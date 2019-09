Moto2, Enea Bastianini torna in griglia per la gara di casa a Misano

Enea Bastianini sarà al via del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini classe Moto2 in programma il 15 settembre a Misano. Il 21enne riminese, a seguito di una caduta patita in Austria, ha subito un infortunio al piede destro che l’ha costretto a saltare il Gran Premio di Inghilterra. Visitato giovedì mattina dal dottor Marco Trono alla "Tiss’You Care Clinic" di San Marino, gli esami strumentali e la visita ortopedica hanno evidenziato gli effetti di un trauma da schiacciamento, nello specifico una distrazione del legamento plantare, un edema osseo e le fratture composte del cuneiforme e del metatarso.

Considerati i 25 giorni trascorsi dall’infortunio e il parziale consolidamento delle fratture si è optato per un trattamento infiltrativo a base di collagene per mezzo di un innovativo device messo a punto proprio da Tiss’You. L’obiettivo del pilota è quello di tornare al 100%. Lo staff medico ha rassicurato Bastianini che salvo ulteriori imprevisti sarà regolarmente al via della gara di casa.