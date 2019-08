Moto2, sulla pista di Brno Enea Bastianini sale sul podio

Alex Marquez vince anche a Brno e allunga in maniera netta nella classifica della Moto2. Il pilota catalano ha capitalizzato al meglio la pole ottenuta ieri involandosi senza particolari difficoltà verso la bandiera a scacchi. Un aiuto in più arriva però da Tom Luthi, protagonista di una scivolata che lo ha messo fuori dai giochi intorno a metà gara. Dopo lo spagnolo, però, il podio parla italiano con il secondo posto di Di Giannantonio e il terzo di Bastianini. Il pilota riminese del team Italtrans è stato autore di un’incredibile seconda parte di gara, che lo ha portato a passare all’ultimo giro Jorge Navarro nella lotta per il gradino più basso del podio. Quinto Luca Marini, che precede il tedesco Marcel Schrotter e Nicolò Bulega, che chiude il weekend dell’annuncio dell’addio alla VR46 Riders Academy con una prestazione positiva. Buona gara anche per l'altro pilota riminese, Marco Bezzecchi, che termina il gran premio in 11esima posizione.