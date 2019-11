Moto3, Dalla Porta super a Sepang. Suzuki fuori in una spettacolare caduta. In Moto2 furiosa rimonta di Pasini

Lorenzo Dalla Porta torna in Italia col tris di vittorie dal trittico Motegi, Phillip Island e Sepang. Il fresco campione del mondo della Moto3 ha fatto suo anche il Gran Premio della Malesia, precedendo gli spagnoli Sergio Garcia e Jaime Masia. Fuori dai giochi il "nippo-riccionese" Tatsuki Suzuki, coinvolto in una carambola al sesto giro con Gabriel Rodrigo e Antonio Lopez. Rodrigo, che si trovava al comando, ha perso il controllo della moto, cadendo all'uscita della curva 4. La sua Honda è stata centrata da quella del giapponese del team Sic58 e da quella dello spagnolo dell'Estrella Galicia, che ha evitato per miracolo Rodrigo e Suzuki, ma che decollato sulla moto dell'argentino. Ottimo decimo posto per l'acciaccato Niccolò Antonelli.

"Ho usato tutto ciò che avevo dentro per sopportare dolore e fatica - confessa Antonelli -. Che gioia tagliare il traguardo. La gara l’ho iniziata con molta calma per non affaticarmi tropo, ho preso il mio ritmo fino a 7/8 giri dalla fine sperando di reggere. Poi ho cominciato a spingere di più, ho raggiunto e superato i piloti davanti a me fino alla zona punti. Potevo andare più forte, ma non avrei finito la gara per il dolore. Sono felicissimo. Ringrazio la mia squadra, il mio capotecnico Marco Grana e tutte le persone che mi sono state vicino in queste giornate così difficili per me. Anche la mia moto mi è stata vicina perché mi ha dato una grande mano. Ora pensiamo alla prossima gara, ma soprattutto a ritornare in forma e ancora più forte".

In Moto2 Alex Marquez ha conquistato il titolo mondiale. Al fratello di Marc è bastato il secondo posto alle spalle di Brad Binder. Terzo Tom Luthi. Il migliore degli italiani è stato Lorenzo Baldassarri, settimo dopo una super rimonta dalla 22esima posizione. Fuori per cadute Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini (poi ripartito), Stefano Manzi e Marco Bezzecchi. Solo decimo Luca Marini, mentre Nicolò Bulega è arrivato dodicesimo davanti a Mattia Pasini, anche lui riuscito a rimontare dalla ventiseiesima posizione. "E' stato un weekend complicato - commenta Bulega -. Aalle fine delle libere non avrei mai pensato di fare questo tipo di gara e riuscire a centrare i punti. Una nota positiva verso l’ultima gara della stagione. Daremo il massimo per chiudere al meglio".