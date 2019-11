Moto3, il Mig di Saludecio Andrea Migno in pole a Valencia. Manzi in prima fila in Moto2

E' del Mig di Saludecio, Andrea Migno, l'ultima pole stagionale della classe Moto3 a Valencia. Si tratta della prima partenza dal palo della carriera per il portacolori del Mugen Race, che dal prossimo anno tornerà a vestire i colori dello Sky Racing team VR46. "E' un risultato importante per il nostro team - ha detto ai microfoni di Sky -. Durante il weekend siamo migliorati e mi sono sentito molto bene per la qualifica. Non me l'aspettavo che sarebbe andata così perchè non abbiamo mai fatto la pole. Quello che posso dire è che abbiamo fatto una bella strategia, avevamo le gomme giuste e abbiamo fatto due bei giri e sono molto contento. Quello che conta però è fare bene in gara"

Andrea ha ringraziato il team Mugen Race: "Penso di aver fatto il regalo più bello. Onorerò questa squadra che quest'anno miha permesso di correre e con il quale io mi sono trovato davvero bene. Inoltre, volevo fare un ringraziamento all'Academy dato che quando siamo a casa mi danno sempre tanti consigli, gran parte del lavoro lo facciamo a casa e ogni volta riusciamo a trovare qualcosa di interessante". Ottavo Tatsuki Suzuki e 14esimo Niccolò Antonelli per il team Sic58.

"Il freddo mi ha veramente condizionato - commenta Antonelli -. Fare una scivolata poteva compromettere la gara. L’obiettivo di qualificarmi per la Q2 era importante solo per non partire troppo indietro. Le prove sono andate bene e la qualifica poteva essere migliore se avessi preso una scia ma sono comunque contento. La squadra mi sta aiutando molto, dandomi il massimo supporto per riuscire a guidare senza troppa fatica. Per me ora conta solo stare in moto e portare a casa dei punti per la classifica". In Moto2 la pole è di Jorge Navarro davanti a Jorge Martin e al riminese Stefano Manzi (Mv Agusta). Apre la seconda fila Luca Marini (VR46) davanti a Tom Luthi e Fabio Di Giannantonio. Nono Enea Bastianini; 12esimo Mattia Pasini.