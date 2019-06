Moto3, nella prima giornata di libere Kornfeil rovina la festa agli italiani

E' Jakub Kornfeil il più veloce nella prima giornata di prove libere della Moto3 sulla splendida pista di Assen che, con 1:41.782, centra la prima casella dello schieramento virtuale. Se, nella mattinata, si è registrata una partenza un po' a rilento anche a causa delle temperature i piloti si sono scatenati nel pomeriggio con la caccia al miglior tempo. A fine turno il più veloce è stato il numero 79 dell'Honda team Asia Ai Ogura, che ha girato in 1:42.738. Per effetto della classifica combinata, comunque, da segnalare le ottime prove degli italiani che, a ruota, seguono Kornfeil: Arbolino, Antonelli e Fenati. La vera rivelazione del pomeriggio è però Celestino Vietti Ramus arrivato sesto alle spalle di Gabriel Rodrigo: per l'italiano è la prima volta sul circuito olandese e a vedere dalle premesse sembra proprio che da qui a domenica avrà modo di migliorarsi ancora. Bene anche Lorenzo Dalla Porta (undicesimo), che è riuscito ad entrare nelle quattordici posizioni disponibili per la Q2. Più indietro il saludecese Andrea Migno che si è dovuto accontentare del 19esimo tempo.

"Non pensavo che già da oggi si andasse così forte nelle libere - ha commentato Niccolò Antonelli. - Tutti hanno spinto forte già dalle FP1. Ho lavorato per trovare un buon bilanciamento, devo dire che la moto mi piace molto nel complesso. Devo cercare di migliorare nei punti più deboli e con Marco Grana cerchiamo di capire dove intervenire. Le FP2 sono andate bene, il lavoro direi che è nella giusta direzione".