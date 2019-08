Moto3, sulla pista di Brno il cattolichino Niccolò Antonelli parte dalla prima fila

La pole position è il miglior regalo di compleanno per Tony Arbolino che, sotto la pioggi di Brno, firma il giro più veloce che gli vale la prima casella sullo schieramento del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota milanese dello Snipers Team festeggia così il suo 19esimo compleanno che, domenica, gli permetterà di scattare davanti agli avversari. Alle sue spalle, staccato di solo 4 decimi, McPhee (Petronas Sprinta Racing) mentre a chiudere la prima fila troviamo il cattolichino Niccolò Antonelli della Sic58 Squadra Corse. Il romagnolo ha trovato la conferma delle sue ottime possiiblità durante le prove e la qualifica e, in gara, sarà necessaria una partenza a fionda per rimanere in lotta fino al traguardo. Non benissimo gli altri italiani con fenati che conclude le qualifiche 11esimo e, a scendere, un opaco Vietti che si deve accontentare della 16esima casella e, alle sue spalle, il saludecese Andrea Migno.