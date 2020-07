Moto3, sulla pista di Jerez Andrea Migno sfiora il podio

In Moto3 a Jerez la spunta Albert Arenas, dopo una gara come di consueto serrata e decisa all'ultima curva. È lì che lo spagnolo della Ktm del team Angel Nieto trova il guizzo giusto per precedere sul podio il giapponese Ogura, 2°, e Tony Arbolino, 3° dopo una gara valida, condotta sempre nelle posizioni nobili e da cui poteva forse ottenere qualcosa di più. Anche per il pilota della Honda Snipers ha deciso l'ultima curva dove è entrato in contatto con Celestino Vietti, infilatosi all'interno, e poi con John McPhee, caduto in uscita a pochi metri dal traguardo dopo aver cercato, in entrata, la staccata per giocarsi la vittoria. Ai piedi del podio i due compagni con la Ktm del team Sky, con Andrea Migno 4° e Celestino Vietti 5° a precedere Raul Fernandez e Gabiel Rodrigo. 8° posto per Tatsuki Suzuki, scattato dalla pole, ma mai veramente in lotta al vertice, davanti a Niccolò Antonelli e Jaume Masia. Scivolato al penultimo giro Darryn Binder a lungo in lotta nelle prime posizioni per giocarsi la vittoria.

"Il quarto posto, in volata, lascia chiunque con l’amaro in bocca - ha commentato Migno. - Detto questo sono contento del lavoro fatto, ma in gara è mancato qualcosa per riuscire a stare li davanti. Abbiamo qualche giorno per sistemare le cose e tornare competitivi. Grande Luca (Marini ndr) ha fatto un garone e che peccato per Marco (Bezzecchi ndr)".