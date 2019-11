Moto3, Suzuki porta il team Sic58 in prima fila. In Moto2 è crisi per Mattia Pasini

Sarà Marcos Ramirez a partire dalla pole position del Gran Premio di Malesia Moto3. Il pilota spagnolo della Leopard Racing ha preceduto il portacolori della Honda del team Sic58 Tatsuki Suzuki, che, dopo aver dominato nelle libere, non è riuscito a completare il giro finale prendendo bandiera. Settimo il fresco campione del mondo Lorenzo Dalla Porta, con Celestino Vietti quinto e migliore degli italiani. Andrea Migno scatterà dalla quindicesima casella, una fila davanti a Niccolà Antonelli (diciottesimo dopo la sosta forzata) e due davanti alla coppia Arbolino-Fenati.

Commenta Antonelli: "Non mi sarei mai aspettato di fare le libere e dopo anche le ufficiali. Questa pista è bella un bel pó e l’adrenalina che è salita mi ha aiutato tantissimo. Ho affrontato le qualifiche pensando di non riuscire a qualificarmi per passare il turno. Invece ci sono riuscito con un bel tempo. La squadra mi ha aiutato moltissimo, non potendo guidare al 100%, il setting della moto doveva aiutarmi il più possibile.

Alla fine un piccolo scroscio di pioggia mi ha fatto decidere di non scendere in pista per non rischiare più del dovuto. Sarà durissima soprattutto finire la gara, ma ho tanta voglia di tornare in forma".

In Moto2 scatterà dalla pole Alex Marquez davanti a Tetsuka Nagashima e a Brad Binder. Il migliore, Luca Marini, partirà decimo davanti a Fabio Di Giannantonio. In quinta fila ci sono Stefano Manzi e Andrea Bastianini (rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo). Niccolò Bulega, Andrea Locatelli e Marco Bezzecchi seguono al diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo posto. Lorenzo Baldassarri è addirittura ventiduesimo, mentre Mattia Pasini chiude in nona fila col ventiseiesimo crono.