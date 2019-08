Moto3, vince Ramirez. Dalla Porta allunga, quarto Antonelli

Va Ramirez il Gran Premio di Gran Bretagna classe Moto3. Lo spagnolo del team Leopard si è imposto davanti ad a Arbolino e Dalla Porta. Quest'ultimo approfitta del 13esimo posto di Canet, in grande rimonta dopo una caduta nelle fasi iniziali, per rafforzare la leadership in campionato. Quarto posto per Antonelli davanti al compagno nel team Sic58, Suzuki.