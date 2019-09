MotoE, a vincere Gara1 è il pilota riminese Matteo Ferrari

Nella prima delle due gare in programma a Misano per la MotoE è il pilota del team Gresini a imporsi. Il riminese matteo Ferrari, infatti, ha tagliato il traguardo davanti a tutti facendo così risuonare l'inno di Mameli al Misano World Circuit. La lotta per la seconda piazza tra Garzo e Simeon premia il numero 4 all'ultimo giro. Tante le cadute: non terminano la gara il poleman De Angelis, Casadei, Tuuli, Foray e Di Meglio.