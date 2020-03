Test positivi a Jerez per i due centauri elettrici riminesi

Test positivo per il Team Trentino Gresini MotoE che a Jerez de la Frontera ha fatto la voce grossa in particolare con Matteo Ferrari, Campione in carica e punto di riferimento della categoria. Il numero 11 è stato tra i migliori già dalle fp1 della prima giornata chiudendo la sua tre giorni con il crono di 1’47.494 che gli è valso la prima piazza ufficiale del test. Ferrari, che ha messo a referto una cinquantina di giri durante questi tre giorni, ha lavorato sul setting della moto per continuarne lo sviluppo e limare qualche dettaglio in vista dell’esordio che si terrà proprio sul tracciato andaluso ad inizio maggio. Per quanto riguarda Alessandro Zaccone si è trattato del vero e proprio “shakedown” in pista con il prototipo Energica targato Trentino numero 61. Tanto da imparare per il giovane italiano che ha concentrato i propri sforzi nell’adattare il proprio stile di guida a questa moto decisamente non convenzionale. Il suo tempo finale di 1’48.744 equivale ail 13º tempo di categoria. Prossimo appuntamento con la classe elettrica sempre a Jerez de la Frontera tra meno di un mese (8-10 aprile), ovviamente dipendendo dall’evolversi della situazione mondiale.

Sostieni RiminiToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RiminiToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!