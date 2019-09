MotoE, weekend indimenticabile per Matteo Ferrari. Doppio colpo a Misano e Coppa vicina

Un fine settimana di casa indimenticabile per Matteo Ferrari. Il pilota riminese del Team Trentino Gresini ha sbancato il round del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimin classe MotoE, bissando domenica mattina il successo del sabato. Con la doppietta di Misano è sempre più vicino alla prima Coppa del Mondo elettrica, che si deciderà a metà novembre a Valencia. Secondo posto per lo spagnolo Hector Garzo davanti al riminese Mattia Casadei, portacolori del team Sic58.

Quarto Niccolò Canepa davanti alla spagnola Maria Herrera; undicesimo Lorenzo Savadori. Altra caduta invece per il poleman Alex De Angelis, rovinato alla prima del Carro. Il sammarinese del team Pramac si è presentato al via nonostante il polso destro infortunato dopo la caduta di sabato. Brutto spavento anche per Xavier Simeon, rovinato alla prima variante e miracolosamente non colpito dai chi sopraggiungeva. Non è partito il finlandese Niki Tuuli, che in Gara 1 aveva rimediato la frattura di un femore.