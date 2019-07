MotoGp, a fine agosto test ufficiali a Misano. E non saranno a porte chiuse

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli, in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dal 13 al 15 settembre, ospiterà il 29 e 30 agosto una due giorni di test ufficiali. Chi è in possesso del biglietto della gara di settembre, mostrandolo alla cassa avrà l'accesso alle tribune A, B, C e Prato 1 al prezzo ridotto di 8 euro per un giorno e 10 euro per entrambe le giornate. Il tagliando, per chi è sprovvisto del biglietto della gara, sarà di 20 euro giornaliero e 28 euro per l'abbonamento della due giorni. I bambini fino a 12 anni accompagnati da genitore potranno entrare gratuitamente. I biglietti saranno disponibili alle casse del Circuito durante i 2 giorni di prove.