MotoGp, si scende in pista e Quartararo fa subito El Diablo

Macina chilometri, fa l'equilibrista e manda un segnale chiaro agli avversari prendendosi con autorevolezza il miglior tempo. Comincia nel segno di Fabio Quartararo il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo round del Motomondiale. Il francesino della Yamaha del team Petronas ha fissato il limite in 1'33"153, rifilando 376 millesimi a Marc Marquez (Repsol Honda). La virtuale prima fila è completata da Maverick Vinales, ad oltre quattro decimi dalla M1 clienti. La prima delle Ducati è quella di Michele Pirro a precedere i fratelli Pol ed Aleix Espargaro, rispettivamente su Ktm e Aprilia. Settimo Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) davanti alla Ducati di Danilo Petrucci e alla Yamaha di Valentino Rossi. Per il "Dottore" un ritardo di 1.029. Completa la top ten Tito Rabat, caduto nel finale. Male Andrea Dovizioso, solo undicesimo. In difficoltà Jorge Lorenzo, a chiudere il gruppo. Il maiorchino si conferma non è al top della forma fisica.