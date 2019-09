MotoGp a Misano, come arrivare in autodromo: tre percorsi per non sbagliare strada

Si avvicina l'appuntamento col Motomondiale e il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit. L'autodromo del Santamonica attende l'arrivo di un esercito di tifosi ed appassionati e per questo motivo è stata allestita una viabilità ad hoc come negli anni precedenti. Quindi per raggiungere la pista è sconsigliato l'uso del navigatore, ma seguire le indicazioni del personale e dei percorsi colorati impressi sui totem. Per raggiungere le tribune, paddock e prati bisognerà seguire il colore giusto.

Lungo le strade di accesso si troveranno tre percorsi segnalati con cartelli colorati che consentiranno di raggiungere facilmente la zona di ingresso corrispondente al tagliando, i parcheggi, le casse e il centro accrediti. Il percorso rosso porterà alle tribune A-B-C-D-D (Tribuna Carro 1-2, Tribuna Misanino, Tribuna Centro Pista e Paddock-Hospitality). Il percorso giallo porterà alla Tribuna Brutapela, Tribuna Brutapela Gold e Tribuna E. Il percorso verde condurrà al Prato. Al termine delle gare della domenica durante il deflusso, gli agenti della Polizia Locale indicheranno i percorsi più rapidi per raggiungere le località di provenienza e i caselli autostradali.