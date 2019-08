MotoGp, test a Misano. Quartararo idoneo e velocissimo. Semaforo verde per Dovizioso

Test MotoGp al via giovedì mattina a Misano Adriatico in vista del 13esimo round del Motomondiale. Si prepara il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma il 15 settembre, ma si lavora anche in vista del 2020. C'era attesa per il ritorno in pista di Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo, coinvolti domenica scorso a Silverstone nella carambola subito dopo il semaforo verde. Entrambi sono stati visitati dal medico Fim Giancarlo Di Filippo e dal e il medical director del Medical Center Eraldo Berardi. Sono stati dichiarati idonei: il francese non ha perso tempo e subito ha cominciato a macinare chilometri, mentre il forlivese deve attendere il pomeriggio. "Fit" anche Joan Mir, che si è ripreso la Suzuki dopo l'incidente ai test di Brno, in Repubblica Ceca.

"Quella di Silverstone non è stata la caduta più brutta della mia carriera - ha dichiarato in esclusiva a ForlìToday il pilota forlivese -. E' stata un po' spettacolare, ma è andata bene. Fortunatamente non mi sono fatto niente di grave. Avevo qualche ematoma e ci abbiamo lavorato col preparatore Fabrizio Borra. Sto già molto meglio. Devo salire su una MotoGp e vediamo come reagirà il fisico". nLa notte subito dopo l'incidente è trascorsa con qualche dolore: "Il risveglio avevo qualche sofferenza, ma è normale. Ma noi piloti nella nostra carriera di botte ne diamo e siamo consci di questo". Dovizioso dopo Silverstone ha visto scappare Marc Marquez a +78: "Paura per la caduta? No, più la rabbia per i punti persi". Al fianco del forlivese c'erano il preparatore Borra e il team manager Ducati, Davide Tardozzi.

Nel frattempo si continua a girare. Alle 12.24 il miglior tempo era di Quartararo in 1'33"539, davanti a Valentino Rossi e Michele Pirro. Quarto Marc Marquez, a 158 millesimi, incappato anche in una scivolata alla curva 14. In pista anche Valentino Rossi, accreditato dell'ottavo tempo.

Foto di Marzio Bondi