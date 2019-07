Motomondiale, Mattia Pasini torna in sella in Moto2: subentrerà a Simone Corsi nel team Tasca

Mattia Pasini torna in sella. La voce tecnica di Sky Sport MotoGP, che commenta le gare di Moto3 e la Moto2 insieme a Rosario Triolo, riprende casco e tuta e da Brno, in occasione del Gran Premio della Repubblica Ceca, gareggerà al posto di Simone Corsi nel team Tasca Racing in Moto2. Il "Paso", che compirà 34 anni il prossimo 13 agosto, vanta infatti nel suo curriculum 230 gare disputate, con 12 vittorie, 30 podi e quasi 1400 punti conquistati tra tutte le classi dal 2004 a oggi. "Sono felice di poter correre questa seconda parte di campionato con Tasca Racing - ha affermato Pasini -. L’obiettivo delle prossime gare è finire nella top 5".

Il team principal, Enrico Tasca, ringrazia Corsi e dà il benvenuto a Pasini: "Cambiare pilota in corsa non è stata una decisione facile, ringrazio sinceramente Simone per questi quasi due anni insieme di grandi emozioni, ma sono felice di avere a disposizione un pilota del calibro di Mattia per finire questa stagione sportiva in cui possiamo toglierci ancora delle soddisfazioni”.