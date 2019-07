Si dividono le strade di Nicolò Bulega e la VR46 Riders Academy: "E' il momento di camminare con le proprie gambe"

Dopo sei stagioni, si separano le strade di Nicolò Bulega e VR46 Riders Academy. Dal 2020 il pilota di San Clemente non vestirà più la tuta dello Sky Racing Team V46. In questo lungo periodo di tempo, è stato un onore e un piacere avere avuto la possibilità di collaborare con un’azienda di tale prestigio, che ha permesso a Nicolò di crescere sportivamente ed emotivamente; una struttura ideale per la formazione di giovani talenti, che ringrazieremo per sempre", comunica in una nota JNB Sport Business.

"La VR46 per me è stata come una seconda famiglia; da sei anni ho condiviso insieme a Vale, Uccio, Albi, Barbara e i miei amici e compagni piloti dell’Academy, la maggior parte delle ore tutti i giorni - esordisce Bulega -. Da loro ho imparato tantissimo e mi sento un privilegiato per aver fatto parte di questo gruppo e poter dire con orgoglio di essere stato un pilota del mio idolo assoluto Valentino Rossi. Dopo tante stagioni con gli stessi colori e con le stesse persone però, ora è il momento in cui devo provare a camminare con le mie gambe e intraprendere nuove esperienze professionali per completarmi come sportivo e come uomo".

"La mia non sarà una sfida facile, anzi, ma diciamo che anche questo aspetto mi servirà da stimolo. Voglio ringraziare per primo Valentino, che ha creduto in me e che per me è stato e, spero, lo possa rimanere, un fratello maggiore, un amico, un grande esempio. Ringrazio Uccio, un amico con cui ho sempre avuto un ottimo rapporto di stima e amicizia. Ma l’elenco delle persone da ringraziare è interminabile, da Albi, all’amico compagno di squadra Luca Marini, a tutti coloro che lavorano alla VR46 che hanno fatto parte del mio grande sogno di correre nel mondiale.. Un ringraziamento speciale lo vorrei dedicare anche a Sky che ha sempre creduto in me".