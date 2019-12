Nuoto, 22 ori e quarto posto a Riccione per i Master del Garden

Buona prova per i master Garden di Rimini che nel 16esimo trofeo Città di Riccione andato in scena lo scorso weekend hanno conquistato un ottimo quarto posto nella classifica per società (104 partecipanti), vinta per l’ennesima volta dallo squadrone del Centro Nuoto Bastia Umbra. Sugli scudi per la Polisportiva, che ha chiuso il medagliere al secondo posto con 22 ori, 11 argenti e 4 bronzi, il neo acquisto Gianlorenzo Parmigiani M30 che si è aggiudicato gli 800 stile libero ed i 100 farfalla a suon di record sociali con punteggio tabellare abbondantemente i 900 punti che determinano l’eccellenza.

Prestazioni da record sociale anche per Danila Fabbri M30 negli 800 stile, 50 dorso e 200 misti, Marise Da Silva M55 nei 50 dorso e Monika Breetsch M70 nei 50 sl. Tra gli uomini: Stefano Bulgarelli M35 nei 400 stile libero; Manuel Bianchi M40 nei 50 farfalla; Gianfranco Briamo M65 negli 800 stile libero; Marco Zaoli M65 nei 50 rana; Walter Carpi M70 negli 800 stile libero e 100 dorso; Eros Tassinari M75 alla sua prima gara da master di nuoto nei 400 e 800 stile libero e l’intramontabile IronMaster Giuseppe Fantini M80 nei 100 dorso.

Nella foto Renzo Bacchini, Raffaella e Davide Boga