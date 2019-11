Nuoto Garden, ottima prestazione dei Master a Bologna

Prima uscita stagionale e subito una prestazione super per i Master Nuoto Garden scesi in vasca al meeting De Akker di Bologna in vasca olimpica. Dodici le medaglie conquistate dai nuotatori della Polisportiva con addirittura otto ori conquistati da: Pierfranco Agrestini M80 50 rana 57''48 e 100 rana 2'24''94, Gabriele Giorgetti M55 50 rana 40''39, Fabbri Danila M30 50 dorso 1'20''55 e 800 stile libero 10'31”00, Alberto Piazzoli M80 50 dorso 1'12''02, Raffaella Boga M45 50 dorso 38''22 e Giuseppe Fantini M80 50 farfalla 52''22 . Medaglia d’argento invece per Walter Carpi M70 800 stile libero 17'09''07 e 50 dorso 1'09''27; doppio bronzo per Renzo Bacchini M60 50 dorso 39''34 e 100 rana 1'29''08. Il prossimo impegno per i Master Garden sarà il meeting Fanatik Team di Forlì nel quale due staffette miste (composte da due uomini e due donne) tenteranno di conquistare il record italiano nella 4 x 100 mista e 4 x 200 stile.