Nuoto Polisportiva Riccione, Assoluti invernali e Coppa Brema con il turbo

Soddisfazioni per il Nuoto Riccione nelle ultime gare del 2019. Dopo i grandi risultati ai campionati regionali in vasca corta di Riccione e Forlì con numerosi pass per gli Italiani di categoria, Samanta Mazzoni e Thomas Valenti hanno partecipato ai Campionati Italiani Assoluti in vasca lunga allo Stadio del Nuoto di Riccione. Per Thomas tempi vicini ai propri personali nei 50 e 100 dorso e buone prove nei 100 e 200 rana per Samanta, con la conquista della finale B dei 200 rana e il secondo posto con 2’34”92. Ultima fatica domenica 15 dicembre con la fase di qualificazione della Coppa Brema. Per il Nuoto Riccione ono scesi in acqua Giacomo Alessandri, Luca Andreini, Manuel Baldacci, Diego Delbianco, Gabriel Gardini, Michele Nasini, Edoardo Perla e Thomas Valenti per il settore maschile, Gaia Borghesi, Aurora Dascanio, Agnese Di Domenico, Virginia Franchi, Sara e Vanessa Frisoni, Samanta Mazzoni e Aurora Ricchi per il settore femminile. Ottimo 4° posto nella classifica finale a squadre per il settore maschile con 10.393 punti, che migliora notevolmente i 9.705 punti e l’8° posto dello scorso anno; 7° posto per il settore femminile con 9.864 punti, anche loro migliorando i 9.696 punti e il 9° posto di un anno fa.

“Questi primi quindici giorni di dicembre sono stati ricchi di gare per i nostri ragazzi e ci sono state ottime prestazioni per questo periodo — commenta il Direttore Tecnico del Nuoto Polisportiva Riccione, Paolo Zuntini —. Samanta Mazzoni e Thomas Valenti, nonostante abbiano avuto 6 giorni di gare nelle ultime due settimane, sono riusciti ad ottenere ottimi riscontri anche all’ultimo giorno. Da evidenziare il 24”76 nei 50 dorso di Valenti, tempo due decimi al di sotto di quello nuotato lo scorso marzo che gli valse il titolo italiano di categoria e il tempo nuotato da Samanta in finale agli Assoluti nei 200 rana, suo miglior tempo in vasca lunga delle ultime due stagioni. Ci sono stati anche nuovi pass per i Campionati Italiani, oltre ai tanti già ottenuti nelle prime uscite stagionali, e questo può darci la possibilità di lavorare da subito in previsione degli appuntamenti nazionali di marzo e aprile con più tranquillità. Da sottolineare infine il netto miglioramento rispetto alle ultime stagioni di entrambi i settori al campionato a squadre, soprattutto la formazione maschile, capace di arrivare ai piedi del podio dietro a squadre come Imolanuoto, DeAkker Bologna e Uisp Bologna”.