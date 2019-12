Nuovo direttivo per il Moto Club Misano: Duilio Damiani è il nuovo presidente

Martedì nela sede del Moto Club Misano Adriatico in Via Tavoleto 132 è stato eletto il nuovo consiglio Direttivo con il passaggio di mano dal presidente uscente Giancarlo DeLuca al nuovo presidente Duilio Damiani uno dei fondatori storici del sodalizio misanese. Rinnovati alcuni componenti: l’avvocato Diego Pensalfini è stato eletto vicepresidente, Marzio Bondi segretario e consiglieri Roberto Angelini, Luca Protti, Maurizio Ottaviani e Maurizio Magi. "Tutti pronti per affrontare la nuova stagione agonistica con innumerevoli progetti, primo fra i quali sostenere le giovani promesse del motociclismo", evidenzia il nuovo direttivo.