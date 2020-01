Nuovo volto per il centrocampo del Rimini: Matteo Calamai. Sveste il biancorosso Mancini

Arriva dall'Az Picerno il centrocampista classe '91 Matteo Calamai. Dopo l'esordio in Serie C nella stagione 2010-11 con il Viareggio, per lui 12 presenze e una rete, nella prima parte della stagione successiva ha indossato la casacca del Carpi con la quale è sceso in campo in 2 occasioni. Nel gennaio 2012 il ritorno in Versilia, sempre in categoria, dove si è fermato un anno e mezzo mettendo a referto 35 presenze e 4 gol. Poi ancora tanta esperienza in Serie C con le casacche di Venezia, Paganese, Ischia Isolaverde, Lumezzane, Cosenza e Olbia per complessivi 165 gettoni di presenza e 7 reti. Nel gennaio scorso l'approdo a Modena, in Serie D, con 9 presenze all'attivo con la casacca dei canarini. Nella prima parte di questa stagione il ritorno tra i professionisti, a Picerno, formazione con la quale ha disputato 15 gare di campionato. Contestualmente Matias Mancini, centrocampista classe '98, passa a titolo definitivo alla società lucana.