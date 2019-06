Superbike a Misano, tutti gli orari del weekend: tanta azione in pista

Si accenderà venerdì mattina alle 9 il semaforo verde sul weekend del Gran Premio della Riviera di Rimini, settimo round del mondiale Superbike. I primi a scendere in pista saranno i "pilotini" del gruppo A della Supersport 300, mentre quelli del gruppo B saranno impegnati nelle FP1 dalle 9.40. Per entrambi i gruppi il turno di prove sarà di trenta minuti. Alle 10.30 sarà la volta di Alvaro Bautista & co, per i primi cinquanta minuti di prove della Superbike. A seguire le FP1 della Supersport, dalle 11.30 alle 12.15.

Aprono i lavori del pomeriggio la Supersport 300, con il gruppo A e B in pista rispettivamente dalle 13.30 alle 14 e dalle 14.15 alle 14.45. Seguirà la Superbike dalle 15 alle 15.50 ed infine la Supersport dalle 16 alle 16.45. Denso il programma del sabato. Alle 9 Superbike in pista per 20 minuti di prove; stesso minutaggio dalle 9.30 per la Supersport. Dalle 10 alle 10.40 toccherà alla Supersport, con i due gruppi in pista per 15 minuti. Alle 11 sale l'adrenalina per la Superpole della top class, mentre alle 11.40 sarà decisa la griglia di partenza della Supersport. Dalle 12.20 avrà inizio la Superpole della Supersport 300, sempre in due gruppi. Alle 14 ci sarà Gara 1 delle super derivate dalla serie, mentre alle 15.15 la Last Chance Race della Supersport 300.

La domenica per i protagonisti della classe regina inizierà sempre alle 9, ma questa volta per il warm-up che precede le due gare della giornata. Alle 11 inizierà la Superpole Race e nel pomeriggio si svolgerà Gara 2, al via alle 14. La gara della Supersport 600 si disputerà alle 12.15, mentre quella della Supersport 300 alle 15.15.

Venerdì

09:00 - 09:30 WorldSSP300 FP1A

09:40 - 10:10 WorldSSP300 FP1B

10:30 - 11:20 WorldSBK FP1

11:30 - 12:15 WorldSSP FP1

13:30 - 14:00 WorldSSP300 FP2A

14:15 - 14:45 WorldSSP300 FP2B

15:00 - 15:50 WorldSBK FP2

16:00 - 16:45 WorldSSP FP2

Sabato

09:00 - 09:20 WorldSBK FP3

09:30 - 09:50 WorldSSP FP3

10:00 - 10:15 WorldSSP300 FP3A

10:25 - 10:40 WorldSSP300 FP3B

11:00 - 11:25 WorldSBK Tissot Superpole

11:40 - 12:05 WorldSSP Tissot Superpole

12:20 - 12:40 WorldSSP300 Tissot Superpole A

12:50 - 13:10 WorldSSP300 Tissot Superpole B

14:00 WorldSBK Gara 1

15:15 WorldSSP300 Last Chance Race

Domenica

09:00 - 09:15 WorldSBK Warm-Up

09:25 - 09:40 WorldSSP Warm-Up

09:50 - 10:05 WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WorldSBK Tissot Superpole Race

12:15 - Gara WorldSSP

14:00 – Gara 2 WorldSBK

15:15 - Gara WorldSSP300