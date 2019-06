Ovazioni in pista per i piloti della International Bridgestone Handy Race

Nella spettacolare cornice della World SBK, si è svolta la seconda gara della International Bridgestone Handy Race, il mondiale di motociclismo paralimpico dedicato ai piloti disabili. Gara difficile per i 22 piloti, con differenti disabilità, e provenienti da Francia, Belgio, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Austria, Inghilterra. Un sabato con scrosci di pioggia improvvisi, che ha visto gara 1 della SBK costretta a 3 partenze causa maltempo. Anche i piloti della Handy Race sono scesi in griglia con gara dichiarata bagnata. Il sole improvviso però ha asciugato subito la pista, consentendo a chi proprio all'ultimo ha optato per gomme slick, invece che rain, di dare il meglio. Da considerare anche che i piloti paraplegici hanno visto il tracciato per la prima volta questo week end, in quanto non è permesso loro allenarsi in giornate di prove libere insieme ai normodotati.

Malgrado tutto, questi incredibili paralympic riders hanno dimostrato, sabato più che mai, un livello agonistico davvero straordinario: nessuna scivolata e tempi che vanno migliorando di anno in anno, come mostra il fantastico 1.46.1 - dell'austriaco Peter Rohr, tempo che gli ha fruttato la pole position. Ma questi ragazzi incredibili riescono a fare miracoli non solo in pista. La loro forza è virale e contagia i loro team, composti da famiglie di fronte alle quali inchinarsi, meccanici e aiutanti che si fanno in quattro; contagia il pubblico, conquistato e ammirato, lo staff del circuito, più attento e disponibile che mai, e gli sponsor che hanno creduto per primi nel valore di questo meraviglioso sport paralimpico, che letteralmente e metaforicamente rimette in moto persone "diversamente disabili".