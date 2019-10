Pattinaggio artistico, Sabrina Gugnali veste di bronzo alla Interland Cup di Basilea

Il Pattinaggio Artistico Riccione è volato in Svizzera, precisamente a Basilea, per partecipare alla “Interland Cup Basilea 2019”, con una rappresentativa ACSI Italia. La rappresentativa del Pattinaggio Artistico Riccione, formata da Martina Paracolli (categoria Esordienti), Linda Tonti e Luca Tamburini (categoria Cadetti) e Sabrina Gugnali (categoria Jeunesse), faceva parte dei 18 atleti convocati dall’ente di promozione sportiva ACSI, per partecipare all’Interland Cup Basilea 2019. Nazioni presenti: Spagna, Andorra, Slovenia, Danimarca, Germania, Olanda, Francia, Lussemburgo, Svizzera e naturalmente Italia con un totale di 150 atleti presenti di tutte le categorie, dai Giovanissimi ai Seniores, specialità singolo, esercizio libero, giudicati con il nuovo sistema Rollart.

Si comincia con Martina Paracolli, che con un’ottima presentazione del suo programma di gara si classifica al 6° posto con 17,54 punti; a seguire Luca Tamburini si piazza al 4° posto (punti 60,99) nella categoria Cadetti, davanti si è trovato tre atleti spagnoli che presentavano il doppio axel, nulla ha potuto fare il nostro Luca, gli avversari erano imbattibili, anche se la sua prestazione è stata di alto livello sia tecnico che coreografico. La cadetta Linda Tonti doveva combattere con altre 26 atlete agguerritissime, dopo uno short quasi perfetto, nell’esercizio lungo, nonostante un voto alto nei components, la posizione nella classifica finale si è fermata al 13° con 44,98 punti.

Oltre ogni aspettativa Sabrina Gugnali, che ha iniziato con una 3° posizione nello short, per proseguire con un disco lungo quasi perfetto, con 65,56 punti è riuscita nel suo obiettivo di rimanere sul podio, la medaglia di bronzo è sua, dietro ad un’atleta tedesca e all’oro spagnolo. La rappresentativa Acsi Italia si è classificata al terzo posto della classifica delle nazioni, mentre in testa al medagliere della Interland Cup Basilea si è issata la Spagna.