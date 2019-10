Per il Riviera Basket Rimini una prova di maturità contro i campioni d'Italia

Il risultato finale, S. Stefano Sport - NTS Riviera Basket Rimini 85-33, è un dato statistico che lascia il tempo che trova. Chi è sceso in campo a Porto Potenza Picena può testimoniare che dietro all'arido responso numerico c'è tanto, ma tanto di più. Ci sono un'accoglienza ed un'ospitalità oltre ogni aspettativa da parte degli amici tricolori che dimostrano passione e condivisione senza limite per il gesto sportivo a prescindere dai valori in campo. "Non finiremo mai di ringraziare per l'onore che ci hanno fatto e l'esperienza maturata in questo incontro durante il quale gli amici marchigiani non ci hanno comunque risparmiato nulla, pur modulando la loro prestazione ad un livello sicuramente più basso della serie A che affronteranno con lo scudetto sul petto", spiegano dal Riviera.

"Volevamo misurare il nostro livello, il loro da campioni 'Italia è fuori discussione e questa galoppata amichevole di ben 5 tempi, corsi a tutta velocità, senza risparmiare nulla ci ha dato buone sensazioni. Pur avendo davanti una corazzata imbattibile siamo riusciti a costruire giochi efficaci ed applicare schemi interessanti sfidandoli senza timore e senza mai pensare di essere sconfitti in partenza - viene evidenziato -. Una bella iniezione di fiducia per affrontare le prossime sfide che ci aspettano, poi va da sé che il palese divario tecnico non ci abbia lasciato scampo, ma faceva parte del gioco, sfidare la detentrice del titolo di serie A è stata una scelta nostra, forse più sfrontata che coraggiosa, ma lo sforzo per saltare l’asticella produce tanta più soddisfazione quanto è più alta e allora saltiamo alto".

Il nostro tabellino è risultato così: Angelo Loperfido 10; Giuliano Bonato 2; Mirco Acquarelli 7; Stefano Martinini 6; Michele Storoni 8; Tatiana Gema Rodriguez, Antonio D'Aietti, Andrea Gardini,Alessandro Ubaldi.