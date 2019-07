La Polisportiva Stella basket e Roberto Casoli ancora insieme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Roberto Casoli è il nuovo Responsabile Tecnico del settore Basket all’interno della Polisportiva Stella S.G. di Rimini. Il Presidente Carlo Oppi è lieto di comunicare l’accordo raggiunto con l’ex-giocatore di serie A e della Nazionale italiana di pallacanestro, già coach della prima squadra della società riminese nelle ultime due stagioni. Casoli metterà al servizio della Stella le sue competenze, professionalità ed esperienze con l’obiettivo di ristrutturare e rinforzare il settore giovanile della Società; sarà altresì il capo allenatore della prima squadra e del gruppo Under 20. Queste le parole del Presidente Oppi: ‘Siamo orgogliosi di annoverare tra le nostre fila un professionista di assoluto valore qual è Roberto Casoli; dopo anni in cui ha svolto con eccellenti risultati il ruolo di allenatore per la Stella, ora gli affidiamo un incarico di maggior responsabilità certi che lo affronterà con serietà ed entusiasmo’. Ufficio Stampa Polisportiva Stella S.G. - Rimini