Pole record di Antonelli ad Assen: "Sarà una gara di gruppo. Vanno tutti forte"

Settima pole in carriera, la seconda stagionale. Sarà Niccolò Antonelli a scattare davanti a tutti nel Gran Premio d'Olanda classe Moto3. "Sono contentissimo - esclama a caldo il cattolichino -. Non me l'aspettavo, perchè vanno tutti forte e c'è un livello incredibile qui ad Assen. Un risultato che ci voleva dopo le ultime due qualifiche poco fortunate". Il portacolori del team Sic58 ha realizzato il nuovo record della pista, abbassando di 51 millesimi il crono del 2015 di Enea Bastianini con 1'41"232.

"Sarà difficile andare via e bisognerà arrivare negli ultimi giri senza commettere errori - ha aggiunto -. Sarà una gara di gruppo". Seconda piazza per Kaito Toba davanti Tony Arbolino. In seconda fila Tatsuki Suzuki, Celestino Vietti e Ai Ogura.