Premiato a Bellaria Igea Marina Andreas Miserendino come “migliore giovane promessa 2019”

Premiato a Bellaria Igea Marina, presso il palazzetto dello Sport, Andreas Miserendino classe 2010 come “migliore giovane promessa 2019”. Già vincitore per due anni consecutivi, con i colori della società sportiva della Fratellanza di Modena, del campionato provinciale di corsa campestre della provincia di Modena, nella stagione 2019 ha partecipato, questa volta con i colori della società Atletica 75 di Cattolica, al 21° campionato di corsa su strada “Le migliori giovani promesse”, organizzato dalla società Mare Verde Monte e Podistico Romagnolo vincendo 11 gare in programma e totalizzando 120 punti che gli hanno permesso di vincere il campionato della categoria Pulcini.