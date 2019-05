Presentata l'edizione 2019 del Trofeo Nicoletti di Riccione

Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per dare il via alla 23^ edizione del “Trofeo Italo Nicoletti”, che da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno riempirà Riccione di appassionati del nuoto. Con questa manifestazione, organizzata dalla sezione Nuoto, la Polisportiva Riccione ricorda insieme alla famiglia Nicoletti e alle istituzioni cittadine lo storico ex presidente della Polisportiva Comunale Riccione, uomo di sport di grande carisma, dirigente illuminato e Stella di bronzo Coni al merito sportivo. Nicoletti fu tra i primi a credere nel binomio turismo-sport, rivelatosi negli anni vincente e oggi ritenuto imprescindibile.

In questo 2019, si registra il record della manifestazione per quanto riguarda gli iscritti, che hanno superato quota 2.400 e delle società partecipanti, con oltre 100 team provenienti da ogni parte d’Italia. Il Trofeo Nicoletti si conferma un trofeo molto ambito e diventa a tutti gli effetti il trofeo più partecipato d’Italia.

Non solo. Tra gli atleti di tutte le categorie agonistiche (dagli Esordienti B fino agli Assoluti), saranno numerosi i campioni di livello internazionale che si daranno battaglia in vasca olimpionica (mattina batterie, pomeriggio dedicato alle finali): tra i più attesi Ilaria Bianchi, Arianna Barbieri, Alessia Polieri, Alice Mizzau, Luisa Trombetti, Matteo Milli e Lorenzo Mora. Non mancheranno nemmeno tanti giovani di belle speranze, che nel corso dei Categoria hanno dimostrato di poter essere il futuro del nuoto Azzurro: tra le ragazze spiccano Cocconcelli, D’Innocenzo e Mascolo, tra i ragazzi Poggio, Cerasuolo e i fratelli Matteazzi. Per la sezione Nuoto Polisportiva Riccione in vasca la squadra al completo, con oltre 60 atleti dagli Esordienti B agli Assoluti. Sabato 1° giugno alle ore 16:00 si terrà la consueta cerimonia di ricordo del presidente Italo Nicoletti, a cui parteciperanno le istituzioni cittadine, la famiglia Nicoletti con i figli Luca e Mariagrazia e la nipote Greta e i componenti del direttivo della Polisportiva.