Pubblicato il calendario dell'Elf Civ, ecco quando si correrà al Misano Circuit

Si torna in pista. La FMI ha dato forma concreta al progetto per dare il via alla stagione 2020 del Campionato Italiano Velocità, rendendo noto il calendario aggiornato per la nuova stagione che, come già precedentemente annunciato, vedrà 4 weekend di doppie gare divisi tra luglio e ottobre, rendendo l’ELF CIV uno tra i primi campionati motociclistici di velocità a ripartire. Di seguito le date dei 4 round: Round 1: 4-5 luglio – Mugello Circuit; Round 2: 25-26 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”; Round 3: 5-6 settembre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 17-18 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”. La FMI segue con sempre maggiore attenzione l’evolversi delle norme anticontagio riguardo al Covid-19, sulla base delle quali sta lavorando per definire le modalità di svolgimento di tutti gli appuntamenti ELF CIV 2020.

Un Campionato che manterrà invariati formula di gara e regolamenti così come la presenza, anche per la nuova stagione, del torneo di contorno all’ELF CIV, il National Trophy organizzato dal Moto Club Spoleto. Conferma anche per la novità 2020, la Women’s European Cup, il Trofeo europeo con una griglia composta da soli piloti donna su moto di cilindrata 300, organizzato da EMG Eventi e Moto X Racing, che nel 2020 correrà insieme all’ELF CIV.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo davvero contenti di poter annunciare il nuovo calendario dell’ELF CIV 2020. Un lavoro importante, realizzato insieme a tutte le realtà che compongono il Campionato, che ci ha permesso di arrivare a progettare una stagione con 4 round. Riuscendo a dare un concreto segnale di ripartenza, fondamentale in questo momento. Sarà bello ed emozionante veder ripartire tutti, ammirare di nuovo in pista i tanti protagonisti che ci regaleranno un 2020 di assoluto livello".