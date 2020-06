Respinto il ricorso: confermata la retrocessione del Rimini

Il Collegio di garanzia dello Sport del Coni, riunitosi venerdì, ha respinto il ricorso in merito alla retrocessione d’ufficio decretata dal Consiglio federale presentato lo scorso 15 giugno dal Rimini F. C. attraverso il legale Cesare Di Cintio. “E’ una partita che si gioca su tre tempi, dunque quella del Rimini non termina certo qui – ha spiegato proprio l’avvocato Di Cintio -. Andiamo avanti con il prossimo step, il ricorso al Tar del Lazio”.

