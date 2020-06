Retrocessione a tavolino, il Rimini Calcio presenta ricorso

Il Rimini F. C. ha reso noto di aver notificato al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, nel pomeriggio di lunedì tramite l'avvocato Cesare Di Cintio, l'annunciato ricorso relativo alla retrocessione d'ufficio decretata, lo scorso 8 giugno, dal Consiglio federale. Il Rimini F. C. ribadisce la propria ferma volontà di tutelare, in tutte le sedi competenti, i legittimi diritti del club biancorosso e quelli dei propri tifosi.

