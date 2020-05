Riccione, arriva lo stop per tutte le categorie del calcio femminile

Asd femminile Riccione, arriva lo stop definitivo alla stagione 2019/2020. Il Consiglio Federale dopo la riunione di mercoledì ha decretato lo stop definitivo del calcio femminile per tutte le categorie fino alla Serie B, sancendo pertanto, la chiusura anticipata del campionato di serie C del Riccione. Inoltre, sarà sempre lo stesso organismo, chiamato a riunirsi nelle prossime settimane, a stabilire i criteri relativi agli esiti delle competizioni su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti.

“È una decisione adottata nel rispetto del superiore interesse della tutela della salute di tutti i soggetti che a vario titolo prendono parte alle nostre competizioni – ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia – la peculiarità del mondo dilettantistico rende estremamente complicato ipotizzare, pur volendolo immaginare, uno slittamento del termine della stagione oltre il 30 giugno, come stabilito invece per i professionisti la cui scadenza è stata prorogata al 31 agosto, per concludere le rispettive attività entro il 20 dello stesso mese”.