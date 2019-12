Stadio del nuoto, riapre il pallone che copre la vasca esterna di 50 metri

Allo Stadio del nuoto di Riccione riapre il pallone pressostatico che copre la vasca da 50 metri esterna. Inoltre, a Riccione si svolgeranno due importanti manifestazioni natatorie quali il 16° Trofeo Master Città di Riccione valido per il Circuito Super Master FIN ed i Campionati Italiani Assoluti Invernali FIN, il 7 e 8 dicembre e dal 12 al 14 dicembre.

Il pallone

La struttura, realizzata lo scorso anno grazie alla collaborazione tra la Polisportiva Riccione, il consorzio Riccione Sport e l’amministrazione comunale ospiterà la normale attività per gli utenti durante lo svolgimento delle gare. La Polisportiva ha deciso di dotare la struttura di nuovi macchinari per incrementarne il ricircolo dell’aria all’interno per offrire un maggiore confort agli utenti. Questi macchinari consentiranno un microclima identico a quello della vasca interna. È stato altresì installato un nuovo tunnel di collegamento con gli spogliatoi, all’interno del quale verrà immessa aria calda proveniente dal pallone al fine di rendere la temperatura omogenea nei due ambienti ed evitare quindi i classici sbalzi della stessa.

Nei giorni interessati allo svolgimento delle gare tutte le attività che quotidianamente si tengono nella vasca esterna, ad eccezione dei corsi di ambientamento per i più piccoli, verranno trasferite presso il pallone pressostatico e dunque l’apertura al pubblico sarà regolare.