Rimini, le promesse del calcio scendono in campo per il Torneo giovanile

Dopo l'importante riscontro a livello nazionale e lo splendido successo delle ultime edizioni, il Torneo giovanile organizzato da Accademia Riminicalcio si conferma evento Internazionale grazie alla partecipazione di alcuni dei migliori Settori Giovanili italiani affiancati da altrettanto prestigiosi Club europei ed importanti Società Dilettanti che scenderanno in campo a Rimini dal 24 al 26 Maggio 2019. La manifestazione, rivolta alle categorie Pulcini 2°anno 2008 ed Esordienti Misti 2006/2007, prevede la partecipazione di 72 squadre e vedrà coinvolte 14 Società Professionistiche e 34 Società Dilettanti per un totale di 48 Club italiani ed esteri: Trofeo "Città di Rimini " categoria Esordienti Misti 2006-2007 a 9 giocatori con tabellone a 36 Club partecipanti (le Società Professionistiche ammesse in deroga con annata 2007); Trofeo "Il calcio che diverte" Pulcini 2° anno 2008 a 7 giocatori con tabellone a 36 Club partecipanti (Professionisti e Dilettanti in pari età).

I Centri Sportivi che ospiteranno le gare dell’evento:

Trofeo città di Rimini, categoria esordienti misti 2006-07

Centro Sportivo Sant’Ermete a Santarcangelo

Centro Sportivo Igea Marina a Bellaria Igea Marina

Centro Sportivo Spontricciolo a Riccione

Centro Sportivo Torre Pedrera

Centro Sportivo Spadarolo

Centro Sportivo Ina Casa a Rimini

Centro Sportivo Rivazzurra a Rimini

Centro Sportivo Viserba

Centro Sportivo San Vito a Rimini

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” a Riccione

Trofeo calcio che diverte 2019

CATEGORIA PULCINI 2° ANNO 2008

Centro Sportivo Pol. Stella San Giovanni Rimini - Via Fantoni, 36 - 47923 Rimini (RN)

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” Riccione - Via Forlimpopoli, 15 - 47838 Riccione (RN)

Sede premiazioni 26 maggio

Stadio Comunale “Italo Nicoletti” Riccione

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!