Il maltempo fa slittare la "Boathlon monster competition", la gara in acqua e sui gonfiabili

Causa sfavorevoli condizioni meteo marine, la Boathlon Monster Competition, l’evento off di RiminiWellness promosso e ospitato da BoaBay in programma per sabato 1 giugno, è stato posticipato a sabato 8 giugno. Gli “atleti” iscritti alla gara dovranno attendere, quindi, la prossima settimana per poter prendere parte alla competizione e tentare di battere il record dei 10’22’ del nuotatore olimpico Simone Sabbioni.

La competizione, totalmente gratuita, consiste nella somma dei due migliori tempi in acqua e sui gonfiabili. I partecipanti partono dalla riva di fronte a BoaBay, devono nuotare lungo il percorso perimetrale del parco e arrivare alla passerella di uscita, dove hanno il tempo necessario per indossare il giubbotto salvagente ed effettuare la gara dentro al parco, fino ad arrivare all’iceberg dal quale tuffarsi. Per completare tutto il percorso occorre arrivare a nuoto fino alla battigia.