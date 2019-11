Rimini Calcio: esonerati allenatore e direttore sportivo, ecco il nuovo mister

Rivoluzione in casa Rimini. Il club infatti ha annunciato "di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Rino D’Agnelli e l’allenatore Renato Cioffi" e ha, contestualmente, anninciato che "Ivano Pastore è il nuovo direttore sportivo del club e che la conduzione tecnica della prima squadra è stata affidata a Giovanni Colella". Il nuovo allenatore, come si apprende dal comunicato del Rimini, "già questo pomeriggio, alla ripresa in programma a Misano, dirigerà il suo primo allenamento".