Calcio, il responsabile scouting della Juventus in visita al Garden

Il responsabile scouting della Juventus in visita al Garden. Venerdì 13 dicembre appuntamento sui campi della Polisportiva con Corrado Ferracuti per tutti i ragazzi dal 2006 al 2011. Terza e ultima visita di questa prima parte di stagione per la Juventus c nell'ambito della collaborazione tra la sezione calcio della Polisportiva e la società Campione d’Italia.

Dopo le precedenti visite tecniche più orientate sulla metodologia d’allenamento, quella di venerdì sarà una prima visita più incentrata sullo scouting.