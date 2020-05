Rimini calcio in lutto: addio a Marcello Marchi, indimenticato centrocampista biancorosso

Si è spento domenica mattina Marcello Marchi, indimenticato centrocampista biancorosso. Si trovava ricoverato all’ospedale di Porretta Terme. Marcello arrivò a Rimini dal Foggia nella stagione 1974-75, indossò la casacca a scacchi per 5 stagioni, in due riprese, conquistando ben due promozioni in Serie B: la prima storica nel ’75-’76 con Cesare Meucci in panchina, la seconda nel ’79-’80 con Maurizio Bruno allenatore.

Con la maglia biancorossa un totale di 114 presenze in campionato impreziosite da 6 reti. Marcello tornò per l’ultima volta al “Romeo Neri” nel settembre 2018, in occasione della sfida Rimini-Classe. Un momento molto toccante al termine del quale, ricevette la sua maglia numero 8 dal presidente Giorgio Grassi e il meritato applauso del proprio pubblico. Alla famiglia di Marcello l’abbraccio di tutto il Rimini FC.