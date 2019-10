Il Rimini va sotto di un gol e rimane in 10, pareggia e difende il risultato coi denti

Cavalluccio incapace di creare occasioni da rete nonostante la superiorità numerica, con una disattenzione fatale in difesa che permette alla squadra di casa, i rivali del Rimini, di agguantare un pareggio. Infatti un rigore di Butic e oltre 60 minuti in 11 contro 10 non bastano al Cesena per battere il Rimini. Dopo il gol del croato i bianconeri si fanno raggiungere da Arlotti, complice la solita amnesia difensiva.

Dopo tanta attesa è finalmente tempo di derby, la Romagna calcistica risponde presente con 5mila spettatori sugli spalti del "Romeo Neri". Imponenti le misure di sicurezza all'interno e all'esterno dell'impianto riminese, con 200 uomini delle forze dell'ordine a presidiare la situazione. Come annunciato alla vigilia Modesto rafforza il centrocampo, schierando i bianconeri con un 3-5-2: chiavi della metà campo a Rosaia-De Feudis-Franco con Zerbin esterno e Butic e Borello in attacco. Modulo molto simile per il Rimini di Cioffi con Arlotti che appoggia Girardi in un 3-5-1-1.

La cronaca

Al 20esimo la prima emozione, cross dalla sinistra per Borello che stacca di testa, Scotti è attento e respinge. La prima chance della partita è bianconera. Il Cavalluccio colleziona corner a ripetizione, non sfruttati al meglio. Al 27esimo l'episodio che può cambiare il match: Scappi trattiene vistosamente Giraudo in area, è rigore più espulsione. Sulla palla va Karlo Butic, l'ariete croato è glaciale e fredda Scotti facendo esplodere la Curva Ovest, il Cesena è in vantaggio. Al 37esimo cross tagliato di Borello, la palla attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore, deviata da un difensore del Rimini. Sul corner seguente la palla arriva a Beppe De Feudis che ci prova al volo, il diagonale sfila a lato non di molto. Al 39esimo il Rimini pareggia, solita amnesia della retroguardia bianconera, la palla arriva ad Arlotti che in diagonale batte Agliardi, riprende vita la tifoseria biancorossa. Si va al riposo con un 1-1 che lascia l'amaro in bocca al Cavalluccio, il Rimini ha segnato nell'unica occasione in cui si affacciato dalle parti di Agliardi.

All'ottavo minuto della ripresa Cesena pericoloso, Franco imbecca Zerbin in area riminese, tiro cross deviato con la palla che finisce ancora a Franco, il suo destro a giro sorvola di poco la traversa. Tanti errori tecnici spesso causati dal terreno di gioco, assolutamente non all'altezza di una terza serie. Il Rimini è arroccato ma in modo organizzato nella propria metà campo, i bianconeri non riescono a sfruttare l'uomi in più. Al 23esimo Girardi mette i brividi: il suo sinistro è controllato in due tempi da Agliardi. Modesto aspetta la mezzora per giocarsi tre cambi: dentro Valencia, Valeri e Sarao per Rosaia, Butic e Giraudo. Al 38esimo punizione dal limite per il Cesena: sulla palla va Juan Manuel Valencia, buona la conclusione ma Scotti respinge. Al 41esimo il Rimini in dieci si rende anche pericoloso, il cross dalla sinistra di Silvestro mette i brividi ma si spegna a lato. Modesto si gioca la carta Capellini per Zerbin per provare a svegliare il Cavalluccio. Al 44esimo Ventola stacca di testa tutto solo in area bianconera, per fortuna la palla finisce fuori di pochissimo alla sinistra di Agliardi. I quattro minuti di recupero scorrono via senza sussulti: il derby finisce 1-1 con le firme di Butic e Arlotti.